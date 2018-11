PT KAI Beri Diskon Khusus untuk Pembelian Tiket Kereta di Acara Rail Run [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - PT KAI Daop 3 Cirebon memberikan diskon khusus untuk pembelian tiket kereta api.

Namun, diskon tersebut hanya berlaku untuk pembelian tiket saat acara Rail Run berlangsung, yakni pada Minggu (18/11/2018).

Even bertajuk itu Run For Fun, Race For Place digelar di depan Gedung BAT, Jalan Pasuketan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

"Ada diskon 10 persen untuk pembelian tiket Kereta Api On the Spot di Stand KAI Rail Run," ujar Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Ida Hidayati, saat konferensi pers Rail Run di Stasiun Cirebon, Jalan Inspeksi, Kota Cirebon, Senin (12/11/2018).

Ia mengatakan, diskon tersebut berlaku untuk semua jenis kereta jarak pendek, menengah, maupun jauh.

Bahkan, periode pembelian tiket KA pada tanggal 18 November 2018 itu berlaku untuk keberangkatan hingga 90 hari ke depan selama tempat duduk masih tersedia.

"Namun, diskon itu tidak berlaku untuk tiket keberangkatan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2019, dari 14 Desember 2018 - 6 Januari 2019," kata Ida Hidayati.

Menurut dia, hal itu bisa diantisipasi karena tiket diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwal selama temlat duduknya masih tersedia.

Selain itu, tiket diskon tidak dapat digabung dengan reduksi atau diskon lainnya.

"Kami akan buka stand khusus di acara Rail Run nanti sehingga masyarakat yang ingin memesan tiket bisa langsung ke situ," ujar Ida Hidayati. (*)