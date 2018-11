Five Minute Siap Meriahkan Rail Run PT KAI Daop 3 Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Band Five Minute bakal memeriahkan gelaran Rail Run yang digelar PT KAI Daop 3 Cirebon pada Minggu (12/11/2018).

Even bertajuk Run For Fun, Race For Place itu rencananya digelar di depan Gedung BAT, Jalan Pasuketan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

"Di acara itu bintang utamanya Five Minute," kata Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Ida Hidayati, saat konferensi pers Rail Run di Stasiun Cirebon, Jl Inspeksi, Kota Cirebon, Senin (12/11/2018).

Selain Five Minute, penampilan DJ Acha dan Project Qiu juga bakal memeriahkan panggung Rail Run.

Rail Run juga bakal dimeriahkan zumba dance, community gathering, bazar UMKM, dan foodtruck yang menyajikan berbagai kuliner.

"Rail Run ini merupakan program acara tahunan kami untuk mengajak masyarakat menjaga pola hidup sehat melalui olah raga," ujar Ida Hidayati.

• Buku Nikah Bakal Diganti oleh Kartu Mirip ATM, Begini Kata MUI Jabar

Selain itu, menurut Ida, untuk mendekatkan Kereta Api dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan produk interaktif KAI Access yang saat ini telah memiliki berbagai fitur baru.

Ia mengatakan, untuk bisa menjadi peserta cukup membeli tiket presale seharga Rp 40 ribu atau on the spot seharga Rp 50 ribu.

Victor Igbonefo Ingin Bawa Persib Bandung Juara Liga 1, Siap Tampil Habis-habisan di 4 Laga Tersisa https://t.co/0YC9zyYDvU via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) November 12, 2018

Dari tiket tersebut peserta sudah dapat mengikuti semua keseruan dan mendapatkan race pack berupa kaos, gelang kepesertaan, nomor punggung, nomor undian doorprize, air mineral dan medali kepada 150 peserta yang dapat finish pertama.