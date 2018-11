Susunan Pemain Persib Bandung Vs PSMS Medan, Berikut Link Live Streaming, Tonton di Ponsel

Infografis Persib Bandung vs PSMS Medan.

TRIBUNJABAR.ID- Dalam Persib Bandung vs PSMS Medan, pelatih kedua tim menyiapkan susunan pemain terbaik.

Laga klasik Persib Bandung vs PSMS Medan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (9/11/2018).

Pertandingan ini disiarkan langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB dan bisa disaksikan melalui live streaming di ponsel atau laptop.

Dalam laga Persib Bandung vs PSMS Medan, Mario Gomez memasang Eka Ramdani di lini tengah untuk menggantikan peran Oh In Kyun.

KLIK >>> Link Live Streaming Persib Bandung vs PSMS Medan

Patrich Wanggai menggantikan peran Jonathan Bauman untuk berduet dengan Ezechiel di lini depan Persib Bandung.

Line up utama Persib Bandung

I Made Wirawan, Ardi Idrus, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Tony Sucipto, Supardi, Eka Ramdani, Hariono, Ghozali Siregar, Ezechiel N Douassel, dan Patrich Wanggai.

Kubu lawan, PSMS Medan, juga masih tampil tanpa beberapa pemain pilarnya.

Reinaldo Lobo masih cedera. Dua pemain mereka Gusti Sandria dan Antoni Nugroho absen lantaran terkena akumulasi kartu.

"Kami tampil masih belum komplit. Pemain tidak bisa main karena masih ada masalah cedera. Kemudian akumulasi kartu," kata Pelatih PSMS, Peter Butler, Rabu (7/11/2018).

Line up utama PSMS Medan

Abdul Rohim, Danie Pratama, Alexandros Tanidis, Roni Fatahillah, Fredyan Sugiyantoro, M Alfi, Legimin Raharjo, Rahmat Hidayat, Abdul Aziz, Frets Butuan, dan Felipe Dos