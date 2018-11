Persib Bandung vs PSMS Medan, Prediksi Line Up Pemain dan Update Terakhir

Infografis Persib Bandung vs PSMS Medan.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laga Persib Bandung vs PSMS Medan akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (9/11/2018) pukul 15.30 WIB.

Pada laga Persib Bandung vs PSMS Medan itu, tim asuhan Mario Gomez kehilangan dua pemain asingnya.

Keduanya adalah Jonathan Bauman dan Oh In Kyun yang dipastikan absen pada laga Persib Bandung vs PSMS Medan tersebut.

Jonathan Bauman absen karena cedera bahu saat menghadapi Bhayangkara FC, sementara Oh In Kyun terkena kartu merah.

Selain itu, Febri Hariyadi tak akan bisa bermain karena sedang memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2018.

Dedi Kusnandar pun dipastikan absen karena mengalami cedera patah tulang fibula saat menghadapi PSM Makassar beberapa waktu lalu.

Sebagai gantinya, Patrich Wanggai, Eka Ramdani, dan Hariono akan mengisi posisi yang ditinggalkan ketiganya.

Beralih ke PSMS, tim asuhan Peter Butler ini tidak bisa menurunkan beberapa pemain pilarnya.

Antony Putro Nugroho, Shohei Matsunaga, dan Gusti Sandria dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.