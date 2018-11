Menguat dalam Sepekan Terakhir, Hari Ini Kurs Rupiah Melemah Tipis

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah rehat dari penguatan yang terjadi beberapa hari terakhir.

Jumat (9/11) pukul 10.28 WIB, rupiah di pasar spot melemah 0,51% ke Rp 14.613 ketimbang posisi kemarin pada Rp 14.539 per dollar AS (Amerika Serikat).

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di Rp 14.632 per dollar AS pada hari ini, masih menguat 0,13% dari harga kemarin pada Rp 14.651 per dollar AS.

Rupiah pada Jisdor ini menguat dalam delapan hari perdagangan.

Rupiah di pasar spot menguat dalam tiga hari hingga kemarin. Mata uang Garuda ini bertahan di bawah level Rp 15.000 per dollar AS sejak Jumat pekan lalu.

Rupiah pun mencatat kinerja terbaik di Asia dalam sepekan ini.

Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah menguat 2,29% terhadap dollar AS dalam lima hari perdagangan.

Pelemahan rupiah di pasar spot hari ini terjadi seiring pelemahan hampir seluruh mata uang dan bursa saham Asia.

Menjelang akhir pekan ini, hanya mata uang rupee dan yen yang masih menguat terhadap dollar AS.

Sementara itu, indeks dollar pagi ini terkoreksi tipis ke 96,717 dari penutupan kemarin pada 96,724.

Indeks dollar kemarin menguat setelah pemilu sela AS rampung dan membawa Partai Demokrat memimpin House of Representatives.(*)

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Rupiah koreksi tipis setelah menguat 2,29% dalam sepekan