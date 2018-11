15 Pegowes IKA Unpad Bakal Tempuh Jarak 169 Km Demi Menyumbang Buku

Para goweser IKA Unpad akan menempuh jarak 169 km dari Depok ke Bandung sebagai tanda kick off Rally Sejuta Buku, Sabtu (10/11/2018).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Gowes Literasi menempuh jarak 169 km dari Depok ke Bandung, Sabtu (10/11/2018). Kegiatan itu merupakan kick off Rally Sejuta Buku yang akan dilaksanakan pada Januari 2019.

Dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Jumat (9/11), Gowes Literasi adalah sebuah perjalanan sejauh 169 Km dari Kota Depok menuju Sekretariat IKA Unpad di Bandung yang akan dilakukan oleh Hikmat Kurnia, selaku Ketua Umum IKA Unpad. Bersama belasan goweser lainnya, mereka akan menempuh rute Depok – Cileungsi – Cariu – Mande – Ciranjang – Padalarang – Cimahi – Bandung. Gowes ini bertagline mengayuh pedal 169 KM, bersahabat dengan jarak melibas batas untuk satu tujuan Literasi.

Gowes ini bertujuan untuk mengumpulkan buku di setiap kilometer yang dilalui. Setiap goweser akan menyumbang 169 buku sesuai dengan jarak yang ditempuh, sehingga telah terkumpul 2.535 buku dari 15 orang goweser. Masyarakat yang tidak ikut gowes namun ingin turut menyumbang buku atau uang bisa mengganti setiap satu kilometer jarak dengan uang sejumlah Rp.100.000 atau lima eksemplar buku.

Bagi yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya pengumpulan sumbangan buku bisa diserahkan ke Sekretariat IKA Unpad, Jl. Singaperbangsa No. 1 Bandung (narahubung. Nadya 08974500523). Bagi yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa dikirim ke Jl. H. Montong No. 57 Jagakarsa, Jakarta Selatan (Narahubung Kuswoyo 081282189985). Atau berdonasi melalui rekening BNI a.n IKA UNPAD PEDULI 0448914113. (*)