Kikan Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Tanpa Instrumen Sebelum Konser Guns N' Roses di SUGBK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Kikan Namara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum konser Guns N' Roses - “Not In This Lifetime” Tour in Jakarta 2018, dimulai.

Kikan Namara naik panggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018) pukul 19.30 WIB.

Eks vokalis Cokelat itu, mengenakan baju serba hitam. Mulanya ia menyapa penonton.

“Are you ready for Guns N Roses?” serunya disambut riuh penonton.

Kikan Namara menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa instrumen.

Namun, hampir seluruh penonton di stadion ikut turut serta menyanyikan seluruh lirik lagu.

Layar yang berada di tengah dan sisi panggung, menampilkan gambar bendera merah putih. Suara Kikan dan penonton menggema memenuhi stadion.

“God bless Indonesia!,” seru Kikan sebelum turun panggung.(*)