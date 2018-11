Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tonton Konser Guns N' Roses, Jadi Sasaran Swafoto Penonton

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan konser Guns N Roses di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ridwan Kamil datang bersama istrinya, Atalia Praratya.

Ia mengenakan kaus hitam bergambar macan dan celana jins.

Kedatangannya menjadi sorotan para penggemar band rock asal California, Amerika Serikat itu.

Sontak Kang Emil, sapaan akrabnya, jadi sasaran swafoto para penggemar.

"Kang Emil foto bareng dong. Dari samping ya," ujar salah satu perempuan yang mengajak foto Kang Emil di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Emil hadir didampingi sejumlah pengawal. Ia sesekali senyum melayani ajakan swafoto para penggemar Guns N' Roses.

Sementara itu, puluhan ribu penonton memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan salah satu band rock asal California, Amerika Serikat, Guns N' Roses.

Para penggemar Axl Rose (vocal, piano) dan kawan-kawan sudah tak sabar mendengar lantunan sayatan gitar dari Slash. Ya, kali ini, Guns N' Roses akan manggung dengan formasi lengkap, selain Axl Rose dan Slash, mereka akan reunian bersama Duff McKagan (bass), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums), dan personel termuda Melissa Reese (keyboard).

Konser bertema Not In This Lifetime Tour ini bakal menjadi konser berkelas internasional pertama yang digelar di Gelora Bung Karno pasca melakukan renovasi besar-besaran.

Para penggemar terlihat sudah memadati Stadion Gelora Bung Karno. Mereka mengenakan atribut Guns N' Roses. Dengan ikatan kepala, baju hitam dengan artwork lagu-lagu Guns N' Roses, serta merchandise lainnya.

Guns N' Roses dijadwalkan akan menggebrak panggung utama sekira pukul 20.00. Para penggemar band rock ini, seakan tak sabar menunggu akso dari band bentukan 1985 ini. Terlihat saat crew Guns N' Roses menggebuk drum. Para penggemar langsung teriak histeris.

Salah satu penggemar Satrio (35) datang dari Surakarta, Jawa Tengah. Ia mengaku pertama kali mendengan lagu 'Welcome to the Jungle' pada masa mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas.

"Banyak kenangan saat muda dengan G n R. Masa-masa kita ngeband-ngeband bawain lagu Welcome to the Jungle. Apalagi, konser kali ini dengan personel lengkap," kata Satrio yang datang bersama istrinya, Kamis (8/11/2018).

Tur Not In This Lifetime Tour ini menjadi penting dan istimewa lantaran untuk pertama kalinya gitaris Saul “Slash” Hudson dan bassist Duff McKagan tampil bersama di satu panggung dengan personel lamanya seperti Axl Rose dan Dizzy Reed. Personel-personel yang ada saat pertama kali mereka berdiri pada tahun 1985.(*)