Foto-foto Maria Ozawa di Acara Ulang Tahun Sahabat Sebelum Petugas Imigrasi Tiba-tiba Datang

TRIBUNJABAR.ID - Artis asal Jepang Maria Ozawa datang ke Bali untuk menghadiri acara ulang tahun sahabatnya, Barbie Nouva, Rabu (7/11/2018).

Melalui Instagram Story-nya, Barbie Nouva membagikan momen perayaan ulang tahun.

Barbie Nouva mengenakan gaun berwarna putih sementara Maria Ozawa tampil cantik dengan gaun merah.

Keduanya berdiri di depan hadirin dengan muka ceria.

Mereka menghancurkan benda berbentuk kue ulang tahun.

Maria Ozawa di pesta ulang tahun Barbie Nouva di Bali, Rabu (7/11/2018). (Instagram/@official.barbienouva)

Setelah hancur, Barbie Nouva mengambil sebuah kertas dari dalam kue ulang tahun itu.

Selain membagikan melalui Instagram Story, Barbie Nouva juga mengunggah fotonya saat bersanding dengan Maria Ozawa.

Maria Ozawa di pesta ulang tahun Barbie Nouva di Bali, Rabu (7/11/2018). (Instagram/@official.barbienouva)

Dalam foto tersebut, Maria Ozawa memberikan komentar.

"I want to go back to this moment where we were having PURE fun. (Aku ingin kembali ke momen ini saat kita benar-benar bersenang-senang)," tulisnya.

Maria Ozawa di pesta ulang tahun Barbie Nouva di Bali, Rabu (7/11/2018). (Instagram/@official.barbienouva)

Kegembiraan Barbie Nouva dan Maria Ozawa harus berakhir ketika dua petugas imigrasi tiba-tiba datang ke pesta tersebut.