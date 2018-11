Foto-foto Konser Guns N' Roses dalam Not In This Lifetime Tour di Jakarta

Band rock asal Amerika Serikat Guns N Roses menghentak panggung besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (8/11/2018). Tampil selama tiga jam konser bertajuk Not In This Lifetime Tour itu, personel Guns N Roses, Axl Rose (vocal, piano), Slash (lead guitar), Duff McKagan (bass), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums), dan personel termuda Melissa Reese (keyboard) memuaskan para penggemar di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah penonton menunggu sekira 30 menit, Axl Rose dkk naik panggung konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (8/11/2018).

It's So Easy, menjadi lagu pembuka dalam konser Guns N Roses bertajuk Not In This Lifetime Tour in Jakarta 2018.

Axl Rose tampil mengenakan kacamata hitam, serta kemeja yang diikat di pinggang. Tanpa jeda, lagu Mr Brownstone dan Chinese Democracy pun dibawakan.

Sesaat setelah intro lagu Welcome to The Jungle, Axl menyapa penonton.

“Welcome to the jungle, Jakarta!,” serunya.



Foto-foto: Herudin/Tribunnews.com

Seiring berganti lagu, ia mengenakan slayer merah yang diikat di kepala. Dari belakang keyboard, Melissa Reese ikut menyumbang suara. Ia terlihat cantik dan seksi dengan rambut yang diwarnai biru terang.

Tak ketinggalan, Slash ikut pamer kemampuan dengan gitarnya. Penampilan Slash dielngkapi dengan kaca mata hitam, serta tooi khasnya.



Foto-foto: Herudin/Tribunnews.com



Foto-foto: Herudin/Tribunnews.com

Setelah lagu Estranged, penonton pun riuh sumbang suara dalam lagu Rocket Queen. Kali ini, Axl Rose berganti baju dan mengenakan topi fedora.

Ia juga terlihat bergoyang di belakang mikrofon dengan goyangan khasnya.

Konser masih akan berlanjut hingga 2 jam ke depan. Ditandai dengan Axl Rose cs yang membawakan lagu Live and Let Die milik grup musik Wings.(*)



Foto-foto: Herudin/Tribunnews.com