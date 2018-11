Baliho Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Sumedang Dipasang di Depan SDN Mekarsari Jatinangor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sebuah alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Sumedang, dipasang di area SDN Mekarsari, Jalan Kolonel Ahmad Syam, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, Kamis (8/11/2018), APK berupa baliho berukuran dua meter itu dipasang di sekitar 50 meter sebelah kanan pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Mekarsari.

Di baliho tersebut, bertuliskan "caleg DPRD Kabupaten Sumedang nomor urut 2, dapil 5 (Jatinangor - Cimanggung) periode 2018 - 2023, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bernama Dadang Rohmawan.

Muhamad Andri (35), warga sekitar SDN Mekarsari, mengatakan, baliho caleg tersebut sudah ada sejak beberapa pekan lalu dan tidak diketahui persis orang yang sengaja memasang baliho itu.

"Terlihat sangat jelas, baliho itu sangat besar," kata Andri kepada Tribun Jabar di sekitar SDN Mekarsari, Kamis (8/11/2018).

Warga pun menyebutkan, hingga saat ini belum ada upaya penertiban dari pihak terkait, dalam hal ini Satpol PP maupun Bawaslu Kabupaten Sumedang.

Andri pun berharap, pihak terkait segera melakukan penertiban APK tersebut, karena dianggap telah merusak keindahan serta menganggu kenyamanan dan murid SDN Mekarsari.

"Harusnya dicabut, kalau mau dipilih sama warga, caleh harusnya datang ke rumah warga saja," katanya.

