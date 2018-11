The House Tour Hotel Hadirkan Kamar yang Instagramable [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



UNTUK memenuhi kebutuhan wisatawan, kini Maja Group kembali menghadirkan hotel dengan visinya yaitu "urban staycation" dengan nama The House Tour Hotel.

Hotel ini berbeda dengan hotel berbintang lainnya karena memiliki konsep minimalis color block, yang didominasi dengan furnitur kayu dan warna natural seperti putih, orange.

Terletak di Jalan Panumbang Jaya No. 5, Neglasari, Ciumbuleuit, dari halaman depan tampilan The House and Tour Hotel ini tampak biasa saja.

Namun ketika masuk ke dalam areanya, Anda akan terkesima dengan tampilannya yang bergaya scandinavian.

Hotel Manager Maja Group, Josephine Nandy Lestyana mengatakan jika konsep hotel ini memang ingin dibuat nyaman seperti rumah sendiri.

"The House Tour Hotel memiliki total 20 kamar yang terbagi menjadi 4 jenis yang berbeda baik itu dalam hal tipe maupun gaya kamarnya," ujar Josephine, Selasa (6/11/2018).

Memiliki jarak yang dekat antar ruangan, hotel ini memang dibuat seperti rumah supaya antar tamu bisa saling mengenal.

"Harapannya para traveller bisa memiliki pilihan tempat penginapan yang nyaman, bagus untuk difoto dan ramah lingkungan," ujar Josephine.

Simak kerennya kamar The House Tour Hotel di video berikut ini. (*)