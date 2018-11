Janjikan Jalan di KBB Bagus pada 2019, Hengky Mengaku Butuh Anggaran Rp 101 Miliar Per Tahun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menjanjikan kepada warga Kabupaten Bandung Barat (KBB), jalan 'leucir' (bagus) pada masa pemerintahannya bersama Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna periode 2018-2023.

Hengky mengatakan untuk mewujudkannya tidak akan memakai APBD, melainkan akan meminjam ke bank infrastruktur pemerintah pusat, guna mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas PUPR KBB, total panjang jalan di KBB saat ini 518.07 kilometer, terdiri dari 308.05 kilometer kondisi baik, 123.57 kilometer kondisi rusak berat, 21.18 kilometer kondisi rusak sedang, dan 65.27 kilometer kondisi rusak ringan.

"Tentu kalau mengandalkan APBD selama lima tahun ini gak akan terkejar. Semoga di 2019 jalan di KBB baik semua," katanya di Kantor Pemda, Selasa (6/11/2018).

Hengky mengaku telah menghitung anggaran yang diperlukan untuk jalan yang dibeton Rp 2 miliar per kilometer. Sedangkan untuk jalan yang dihotmix Rp 1 miliar per kilometer. Kemudian adanya penambahan terkait anggaran bangunan pelengkap (TPT) Rp 500 juta per kilometer.

Ketika disinggung kemungkinan melakukan perbaikan ke semua jalan, Hengky menegaskan akan fokus dahulu pada pembangunan yang rusak berat dan sedang yang jumlahnya 144.75 kilometer atau setara dana yang diperlukan Rp 361,875 miliar per tahun.

"Jadi, untuk penyelesaian seluruh jalan di KBB, tiap tahunnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 97,3 miliar, ditambah dana pemeliharaannya sebesar Rp 20 miliar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk jalan KBB supaya leucir sebesar Rp 110 miliar per tahun," ujarnya.