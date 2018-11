Guns N' Roses Bawa Perlengkapan Panggung Seberat 40 Ton, Apa Saja Isinya?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Konser Guns N' Roses di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018), bakal megah.

Sebagai buktinya, perlengkapan panggung yang mereka bawa seberat 40 ton.

Perlengkapan yang dibawa manajemen Guns n Roses itu terdiri dari sound, lighting dan LED.

Pihak penyelenggara berupaya memfasilitasi perlengkapan panggung tersebut.

“Kekuatan sound panggung luar biasa besar, untuk semua alat aja 40 ton jadi kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan soundnya,” kata Adib kata Adib Hidayat, selaku juru bicara promotor Third Eye Management, ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Tak hanya menggunakan perlengkapan yang dibawa oleh pihak Guns N’ Roses, penyelenggara juga menyiapkan sejumlah perlengkapan panggung. Hingga hari ini, persiapan panggung mencapai 80 persen.

Rencananya, pihak manajemen dijadwalkan menjalani 2 kali soundcheck pada hari ini dan Kamis mendatang.

Konser Guns N’ Roses - “Not In This Lifetime” Tour in Jakarta 2018, akan dihelat di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian tur di Asia. Sebelum Indonesia, Guns N’ Roses lebih dulu konser di Meksiko.

Konser ini merupakan rangkaian tour dunia mereka yang dimulai 1 April 2016 lalu, dan diakhiri 8 Desember 2018.(*)