Alumni Smantas dan Smanda Cimahi Sukses Kumpulkan Donasi Rp 21 Juta Lebih untuk Palu-Donggala

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Alumni SMAN Pasar Atas/SMAN 1 (Smantas) dan SMAN 2 (Smanda) Cimahi berhasil mengumpulkan donasi bantuan untuk korban gempa-tsunami Palu-Donggala-Sigi, Sulawesi Tengah, sebesar lebih dari Rp 21 juta berikut 99 pasang kostum olahraga. Penggalangan dana ini dilakukan melalui kegiatan laga amal basket antara alumni Smantas dan Smanda yang bertajuk "Basketball Exhibition for Hummanity" di Kampus SMAN 2 Cimahi, Minggu (4/11/2018).

Acara yang dihadiri ratusan alumni, termasuk alumni angkatan 70 dan 75 Smantas, itu berlangsung meriah. Senam zumba dengan lagu Meraih Bintang Via Valen membaurkan alumni dua sekolah berbeda ini. Jelang siang, penyanyi asal Cimahi, Rida ex RSD (Rida Sita Dewi) juga hadir menghibur para alumni. Acara semakin meriah saat MC dan presenter beken, Choky Sitohang juga hadir untuk menggalang dana dari para alumni. Kedua artis itu menjadi buruan para alumni untuk berswafoto dan foto bareng.

Dari penggalangan dana itu, terkumpul donasi sebanyak Rp 21.065.000. Sumbangan sebesar itu didapat dari kencleng yang diedarkan oleh panitia dan Choky, serta dari transfer via bank. Selain itu, ada pula alumni yang menyumbang sebanyak 99 pasang kostum olahraga.

"Rencananya kami akan menyalurkan bantuan itu melalui Tribun Jabar dan ACT (Aksi Cepat Tanggap, Red)," kata Ketua Panitia Penyelenggara, Vile Dimas, dalam rilis yang diterima Tribun, Senin (5/11/2018).

Saat pembukaan acara, Kepala SMAN 2 Cimahi, Drs Yayat Supriat MPd, mengatakan, dua SMAN ini memiliki kaitan sejarah. Karena SMAN 2 kata Yayat, dulunya merupakan filial dari SMAN 1.

"Alhamdulillah, sekarang para alumninya sudah menjadi orang. Mudah-mudahan terus terjalin silaturahmi yang bermanfaat bagi almamater masing-masing," kata Yayat.

Rida, ex personel RSD (Rida Sita Dewi), menghibur para alumni SMAN Pasar Atas dan SMAN 2 Cimahi saat laga amal basket di Kampus SMAN 2 Cimahi, Minggu (4/11). (ISTIMEWA)

Ketua IKA SMAN 2 Cimahi, Brigjen TNI Dr Nugraha Gumilar mengatakan silaturahmi selalu menghasilkan hal positif. Ia berharap ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mempersatukan alumni dua SMA di Cimahi ini.

"Jadi tetangga itu harus akur. Kita harus bermanfaat untuk Kota Cimahi. Silaturahmi ini akan bergulir menjadi silaturahmi yang lebih besar dengan alumni sekolah-sekolah yang lain," kata Nugraha.

Di tempat yang sama, Ketua IKA Smantas Dicky Artanto, menyambut baik ajakan dari IKA SMAN 2 untuk membuat kegiatan bersama. "Silaturahmi ini harus dilanggengkan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan acara ini," kata Dicky.

Sementara pertandingan basket digelar sebanyak empat kali, yaitu tim putri lintas angkatan, tim putra angkatan 80-an, tim putra angkatan 90-an, dan tim putra angkatan 95 ke atas.

Hasil lengkap pertandingan persahabatan alumni Smantas vs Smanda:

Tim putri alumni SMAN 1 VS SMAN 2 skor 7 - 15

Tim putra alumni SMAN 1 angkatan 80-an vs alumni SMAN 2 angkatan 80-an skor 10 - 18

Tim putra alumni SMAN 1 angkatan 90-an vs alumni SMAN 2 angkatan 90-an skor 31 - 35

Tim putra alumni SMAN 1 angkatan 95 ke atas vs alumni SMAN 2 angkatan 95 ke atas skor 24 - 50. (*)