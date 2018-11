Kondisi Istri Zumi Zola Terkini, Banting Tulang Penuhi Kebutuhan Hidup dengan Cara Jualan Jilbab

TRIBUNJABAR.ID - Hidup istri Zumi Zola, Sherrin Tharia berubah drastis setelah sang suami ditangkap KPK atas dugaan kasus suap.

Sebelumnya Sherrin Tharia sempat mengaku kekayaannya sudah turun temurun.

Hal tersebut ia sampaikan beberapa waktu lalu melalui Instagramnya.

Awalnya seorang warganet @wa_hyu20 berkomentar negatif mengenai Zumi Zola.

Komentar tersebut ditulis dalam unggahan Sherrin Tharia ketika ia sedang menggenggam ponsel.

unggahan Sherrin Tharia (Instagram)

"Communicate.

Even when it's uncomfortable or uneasy.

One of the best ways to heal, is simply getting everything out," tulis Sherrin Tharia.

Kemudian unggahan tersebut ditanggapi oleh akun @wa_hyu20.

"nyesel kayaknya yah punya laki xxxxxx xxxxx?" tulisnya.

