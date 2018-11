Tim Aksantara ITB Akan Ikuti Kontes Robot Terbang Indonesia 2018 di Lampung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Unit kegiatan mahasiswa ITB yang bergerak di bidang riset dan pengembangan wahana tanpa awak bernama Aksantara ITB Akan mengikuti kompetisi Kontes Robot Terbang Indonesia 2018 di lampung pada tanggal 5 November 2018 hingga 9 November 2018.

Anggota tim dari Aksantara ITB, Prama mengatakan Aksantara ITB Akan mengirimkan empat kategori kontes robot terbang dan masing masing robot berbeda untuk setiap kategorinya.

"Pertama untuk kategori kontes Fix wing akan mengirimkan robot bernama fajar, nama tim dari Aksantara ITB bernama aksantaviria. Kedua kategori kontes Racing Plan akan mengirimkan robot bernama Pracalita, nama tim dari Aksantara ITB bernama praba lokatara. Ketiga kategori kontes Vertical take off landing (VTOL) akan mengirimkan robot bernama Everissa dengan nama tim dari Aksantara ITB bernama Altigen Krasnala. Keempat kategori kontes Teknologi development akan mengirimkan robot bernama Bangor nama tim dari Aksantara ITB bernama Akash adyaksa," ujar Tim dari Aksantara ITB, Prama saat ditemui Tribun Jabar di Kampus ITB, di Jalan Ganesha no 10, Kota Bandung, Jumat (2/11/2018).

Tim Leader Aksantara ITB, Nu'man menjelaskan robot Pracalita merupakan robot yang dikhususkan untuk mengikuti kategori Racing Plan, robot ini satu diantara yang akan diterjunkan untuk Kontes Robot Terbang Indonesia 2018.

"Ya buat kategori Racing Plan, Tim dari Aksantara ITB Akan mengeluarkan robot terbang bernama Pracalita, dimana penilaian juri untuk robot ini dari segi kecepatan, robot ini nantinya harus menempuh jarak dari garis start sampai finish kurang lebih 1400 meter atau 1,4 kilometer," ujar Nu'man.

Nu'man menambahkan untuk Robot Pracalita memiliki desain khusus dari ketiga robot lainnya.

"Untuk manuver desain untuk sayap, robot Pracalita harus di desain khusus dan dibuat untuk kecepatan tinggi," ujarnya.

Nu'man menambahkan untuk masalah lain seperti teknis kerja lainnya tidak bisa dulu dipublikasikan.

Sementara itu, Prama berharap dengan mengikuti Kontes Robot Terbang Indonesia 2018 bisa membawa Aksantara ITB dan nama Kampus ITB menjadi nomor satu di kejuaran tersebut serta teknologi robot terbang buatan ITB ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti memetakan kebencanaan.