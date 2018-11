Digerebek saat Sedang Berduaan dengan Istri Rekannya, Anggota Polisi Ini Dilaporkan ke Polres

TRIBUNJABAR.ID - Anggota Kepolisian Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT),melaporkan rekannya sesama anggota kepolisian resor setempat.

Brigpol DF melaporkan rekannya, PP, ke Polres Rote Ndao, setelah sang istri yang berinisial YH digerebeg sedang berduaan di dalam kamar kos PP, yang terletak di Kecamatan Lobalain.

Dilansir dari Kompas.com, kapolda NTT Irjen Polisi Raja Erizman, melalui pesan singkat, membenarkan peristiwa tersebut.

"Kasusnya sudah dilaporkan dan kami akan proses," tegas Erizman, Jumat (2/11/2018) malam.

No Ezechiel NDouassel, No Party, Persib Bandung Bakal Kembali Tajam di Laga Melawan Bhayangkara FC? https://t.co/FhAhNcIlTj via @tribunjabar