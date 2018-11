Caleg DPRD Kabupaten Ini Terpaksa Berurusan dengan Polisi, Diduga Cabuli Bocah 5 Tahun

TRIBUNJABAR.ID - Salah seorang Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten di Luwu Utara diamankan polisi karena diduga melakukan tindak kriminal.

Caleg itu diduga melakukan tindak pencabulan terhadap bocah berumur lima tahun.

Dilansir dari Kompas.com, Caleg berinisial LSG (59) yang merupakan pensiunan PNS tersebut dilaporkan oleh keluarga korban ke polisi, yakni AN (33) dan sang korban, VN (5).

