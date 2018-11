Buah Nangka, Rasanya Manis, Khasitanya Bisa Cegah Penyakit Mematikan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anda pernah menikmati buah nangka? Kebanyakan orang pasti sudah merasakannya, rasanya manis dan enak.

Buah yang berwarna kuning dan rasanya yang manis ini bisa kamu jumpai di pasar.

Selain enak dimakan langsung atau dicampur sebagai tambahan untuk membuat camilan, ternyata buah nangka kaya akan manfaat.

Tahukah Anda buah nangka ini memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, karena kaya akan nutrisi dan mineral.

Dilansir Grid.ID dari Health Me Up, buah nangka merupakan sumber dari Vitamin C yang memiliki manfaat sebagai antibakteri.

Vitamin C juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mampu meningkatkan fungsinya.

Sistem kekebalan tubuh yang bagus mampu melindungi diri dari berbagai macam serangan penyakit.

Juga bisa menyembuhkan infeksi serta melindungi diri dari kanker.

Selain Vitamin C, nangka mengandung lignan, isoflavon dan saponin yang bisa melawan kanker dalam tubuh.

Nutrisi dalam nangka juga dapat memperlambat terjadinya radikal bebas.