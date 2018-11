Telepon Gedung Putih, Pangeran Mohamed bin Salman Sebut Jamal Khasogghi Anggota Organisasi Terlarang

TRIBUNJABAR.ID, RIYADH - Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman mengatakan, jurnalis Jamal Khashoggi adalah seorang tokoh radikal yang berbahaya.

Pangeran Mohammed Bin Salman, panggilan akrab sang pangeran dikabarkan mengatakan hal itu dalam pembicaraan teleponnya dengan Gedung Putih.

Pembicaraan ini terjadi tak lama setelah Jamal Khashoggi dinyatakan hilang dan sebelum Arab Saudi mengakui terlibat dalam pembunuhan sang jurnalis.

Namun, pemerintah Arab Saudi membantah kabar yang dilaporkan dua harian terkemuka AS yaitu The Washington Post dan The New York Times.

Menurut harian The Washington Post mengabarkan,pembicaraan telepon itu dilakukan dengan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner dan penasihat keamanan John Bolton.

Dalam pembicaraan itu Pangeran Pangeran Mohammed Bin Salman mengatakan, Jamal Khashoggi adalah anggota Ikhwanul Muslimin, organisasi yang dilarang di Arab Saudi.

Pembicaraan itu dikabarkan terjadi pada 9 Oktober atau sepekan setelah Jamal Khashoggi dinyatakan hilang.

Pangeran Mohammed Bin Salman, masih dalam pembicaraan itu, disebut mendesak Gedung Putih agar tetap menjaga aliansi Washington dan Riyadh.

Di sisi lain, kepada harian yang sama, keluarga Jamal Khashoggi membantah jurnalis itu adalah anggota Ikhwanul Muslimin.

Pihak keluarga menegaskan, jurnalis itu dalam beberapa tahun terakhir juga membantah kabar kedekatannya dengan Ikhwanul Muslimin.

"Jamal Jamal Khashoggi bukan orang berbahaya dalam berbagai hal. Sehingga menyebutnya berbahaya adalah hal yang tak masuk akal," ujar pihak keluarga.

Jamal Khashoggi, yang merupakan kolumnis The Washington Post, dikenal amat vokal mengkritik rezim Arab Saudi lewat tulisan-tulisannya.

Sejak memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu dan sudah dipastikan tewas dibunuh, jenazah Jamal Khashoggi belum ditemukan hingga saat ini.

Sementara itu, pemerintah Saudi membantah keluarga kerajaan terlibat dalam pembunuhan itu dan berjanji untuk membeberkan semua fakta.

Akhir bulan lalu, Pangeran Pangeran Mohammed Bin Salman mengatakan, peristiwa pembunuhan Jamal Khashoggi adalah hal yang amat menyakitkan bagi seluruh rakyat Saudi.(*)



