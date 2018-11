Sebuah Gedung Kesenian di Gunung Halu Hancur Tertimpa Longsor, Dindingnya Jebol, Penghuni Dievakuasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Buntut dari hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan sebuah bangunan dua lantai yang difungsikan untuk kegiatan kesenian di Kampung Celak RT 03/09, Desa Celak, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, mengalami kerusakan, akibat tertimpa longsoran tebing, Kamis (1/11/2018) malam.

Bangunan, dindingnya jebol akibat tertimpa longsoran tebing, sehingga tembok yang telah hancur tersebut masuk ke dalam rumah dan dipenuhi potongan-potongan tembok yang cukup besar.

Inilah Pesawat Terbesar di Dunia Antonov An-225 Mriya, Hanya Ada Satu dan Mengalahkan Airbus A380 https://t.co/tAiiXSXqpv via @tribunjabar

Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, meskipun bangunan itu dihuni oleh lima orang karena mereka berhasil keluar dari bangunan tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dicky Maulana, mengatakan, bangunan dua lantai tersebut merupakan gedung kesenian milik Desa Celak yang lantai duanya dihuni oleh keluarga Yeyen.

"Di atas bangunan itu ada tebing berupa tembok, jadi bangunannya tertimpa longsoran sehingga bangunan itu jebol. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena dinding yang jebol bangunan lantai satu," ujar Dicky saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Jumat (2/11/2018).

Berdasarkan penelusuran pihak BPBD Kabupaten Bandung Barat, kata Dicky, kerusakan bangunan tersebut mencapai 70 persen akibat tertimpa tebing yang berupa tembok milik tetangganya itu.

Penghuni bangunan tersebut, kata dia, semuanya harus dievakusi dan diungsikan untuk sementara ke tempat yang lebih aman yakni ke rumah milik kerabat terdekatnya.

"Kemudian kita juga bersihkan puing-puing bangunannya, untuk sementara langkah kedaruratan yang kita lakukan seperti itu dulu," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tim BPBD dan aparatur kewilayahan telah melakukan assessment atau kaji cepat ke lokasi dampak bencana dan warga setempat telah melaksanakan gotong royong untuk pembersihan material longsoran.

Namun untuk memberikan bantuan, pihaknya tidak bisa memberikan secara langsung.

No Ezechiel NDouassel, No Party, Persib Bandung Bakal Kembali Tajam di Laga Melawan Bhayangkara FC? https://t.co/FhAhNcIlTj via @tribunjabar