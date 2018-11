Perairan Laut Jawa di Pesisir Utara Karawang jadi Pusat Peradaban Jawa di Masa Lalu, Ini Temuannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Perairan Kabupaten Karawang di Laut Jawa mendadak jadi pembicaraan banyak orang selama hampir sepekan ini, ini karena berkaitan dengan lokasi jatuhnya pesawat Lion Air.

Tim pencari menyiagakan posko pencarian di Pantai Tanjung Pakis, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, berjarak sekitar 70 kilometer dari pusat kota Kabupaten Karawang. Pinggiran pantai berair keruh‎ dan berpasir cokelat itu, pun banyak dikunjungi warga untuk melihat proses pencarian korban.

Dalam banyak literatur arkeologi, wilayah perairan hingga daratan utara Karawang jadi salah satu pusat peradaban di Jawa Barat. Berdasarkan temuan-temuan arkeolog, benda peninggaan zaman Paleo Metalik atau akhir zaman pra sejarah ditemukan di pesisir utara Karawang.

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian di Tanjung Sari pesisir utara Karawang atau sekitar 50 km dari Tanjung Pakis, pada 2015 dan 2016 menemukan‎ fragmen gerabah, cangkang kerang.

"Perairan Karawang dan pesisir utara Karawang memang sempat jadi salah satu pusat peradaban di masanya, sejumlah peninggalan benda dari zaman paleo metalik sempat ditemukan disana," ujar Kepala Balai Arkeologi Bandung, Lutfi Yondri via ponselnya, Jumat (2/11/2018).

Bahkan beralih ke era lebih modern, kata dia, pesisir utara Karawang meliputi perairannya merupakan salah salah pusat peradaban Nusantara dengan terbentuknya institusi Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya, Purnawarman yang berdiri di pinggiran Sungai Citarum.

