Penampilan Terbaru Kemal Mochtar Setelah Diet Habis-habisan, Turun 55 Kg dari 120 Kg dalam Setahun

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan terbaru Kemal Mochtar, penyiar radio dan presenter Indonesia terlihat berbeda setelah diet habis-habisan turunkan berat badan sampai 55,8 kilogram.

Berat badan Kemal Mochtar turun drastis dari 120 kilogram menjadi 64,2 kilogram dalam waktu setahun.

Kemal Mochtar menceritakan pengalaman dietnya sampai turunkan berat badan 55,8 kilogram ini melalui Instagram.

"Hari ini adalah hari terakhir diet gw, dan ini adalah hasilnya,120kg to 64,2kg.

Gw berhasil membakar 55,8 kg dalam waktu 1 tahun. Gw tau perjuangann gw gak berhenti disini.

Skg waktunya gw maintain BB gw dengan tetap makan dengan porsi yg bener. Karena gw tau maintaining is not easy.

Thank you for the support untuk semua temen2 gw. Ring 1 gw! Thank you.

And a big thanks to my no 1, my inspiration, my biggest support thru all the struggles @yantyas . Love you.

Buat pejuang diet yang lain. Inget! Konsistensi adalah kunci. Good luck," tulis Kemah Mochtar, Rabu (31/10/2018).

Pada unggahannya itu, Kemal Mochar memperlihatkan potret sebelum dan sesudah diet.