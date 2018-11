Ingat Bobotoh, Kick Off Bhayangkara FC vs Persib Bandung Besok Dimajukan

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Kick off Bhayangkara FC vs Persib Bandung diubah. Semula Bhayangkara FC vs Persib Bandung akan digelar pukul 18.30 di Stadion PTIK, Jakarta.

Laga ini merupakan laga ke-29 untuk kedua tim. Laga digelar Sabtu (3/11/2018).

Atas pertimbangan keamanan dari Polda Metro Jaya, pertandingan tersebut dimajukan menjadi lebih awal yakni pukul 16.00 di hari yang sama.

Keputusan tersebut diambil pada saat Match Coordination Meeting (MCM) yang dilakukan oleh perwakilan kedua klub dan pihak kepolisian, Jumat (2/11/2018).

“Jadi sesuai permintaan Polda Metro Jaya di MCM tadi, laga besok dimajukan ke pukul 16.00. Pertimbangannya soal keamanan dan supaya laga ini bisa berjalan lancar,” ujar pelatih penjaga gawang PERSIB, Anwar Sanusi yang hadir dalam MCM di laman resmi klub.

Anwar Sanusi saat diwawawancarai awak media di Rai Fitness, Jumat (16/2/2018). (Tribunjabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Persib Bandung yang tengah bersaing dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta untuk menjadi juara Liga 1 wajib mengalahkan tuan rumah.

Hasil seri apalagi kalah akan membuat posisi Maung Bandung semakin sulit.

Kini Persib ada di posisi tiga klasemen sementara dengan torehan 46 angka, terpaut empat poin dari pemuncak klasemen PSM Makassar.

Di laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung, tim tamu bisa kembali memainkan dua penyerang andalannya, Jonathan Bauman dan Ezechiel N'Douassel.

Ezechiel harus absen di lima laga Persib karena sanksi Komdis PSSI. Tanpa Ezechiel Persib tak mampu mengalahkan lawannya.

Ezechiel tercatat sudah mencetak 14 gol dari 17 pertandingan bersama Maung Bandung musim ini. Sementara Bauman sembilan gol dari 20 penampilannya selama ini.

Kembalinya dua legiun asing itu menjadi keuntungan bagi lini depan Persib. Duet dua pemain andalan Mario Gomez itu diprediksi bakal menjadi ancaman serius bagi lini belakang Bhayangkara FC.

"Sekarang kami punya tambahan pemain karena ada Bauman dan Ezechiel dan kami hampir full team, karena cuma Dedi Kusnandar yang tidak bisa main," kata Mario Gomez.

"Tapi bagi kami yang penting adalah tiga poin karena kami tidak bisa lagi kehilangan poin. Karena kami ingin jadi juara dan berjuang untuk jadi juara," ujar Mario Gomez.