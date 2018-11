Hari Kelima Fokus Cari Korban dan Bodi Besar Lion Air di Perairan Tanjung Karawang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Pada hari kelima pencarian korban dan tubuh pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Tanjung Kawarang, Jumat (2/11/2018), tim pencari memusatkan pencarian puing maupun korban di LKP (Last Know Position).

Pada titik tersebut dilakukan pencarian lebih intensif, pasca ditemukan kotak hitam yakni flight data recorder (FDR) dari pesawat Lion Air PK-LQP.

Dipimpin langsung oleh Kabasarnas, Marsdya TNI M Syaugi berfokus pada pencarian puing kapal yang lebih besar.

"Pencarian kami fokuskan di area sekitar penemuan bagian black box kemarin, untuk mencari badan pesawat yang lebih besar," kata Marsdya TNI M Syaugi, dalam rilis yang diterima Tribun Jabar.

• Perairan Laut Jawa di Pesisir Utara Karawang jadi Pusat Peradaban Jawa di Masa Lalu, Ini Temuannya

Selain itu, timnya ini akan mencari pula satu black box lainnya berupa cockpit voicer recorder (CVR).

Termasuk mengevakuasi para korban yang belum ditemukan pascajatuhnya pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang itu.

"Semoga, hari ini kita mendapat hasil yang lebih signifikan lagi," ujar Marsdya TNI M Syaugi.

No Ezechiel NDouassel, No Party, Persib Bandung Bakal Kembali Tajam di Laga Melawan Bhayangkara FC? https://t.co/FhAhNcIlTj via @tribunjabar