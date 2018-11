5 Terdakwa Pengeroyokan Haringga Sirla, Dituntut 3 hingga 5 Tahun, Setengahnya karena Dibawah Umur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lima terdakwa pengeroyokan Haringga Sirla menjalani persidangan yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat (2/11/2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga menjabat sebagai Kasipidum Kejari Bandung Agus Khausal Alam, mengatakan bahwa tuntutan terhadap kelima anak tersebut berbeda-beda.

"Anak SH dan AP dituntut lima tahun, TD empat tahun, AF tiga tahun enam bulan, dan NS tiga tahun. Perlu kami konfirmasi bahwa kelimanya masih di bawah umur sehingga tuntutannya hanya setengah dari tuntutan orang dewasa," kata Agus Khausal Alam di PN Bandung (02/11/2018).

Khausal mengatakan bahwa sesuai fakta persidangan, keterangan saksi, terdakwa, dan petunjuk lainnya, telah memenuhi unsur pasal 170 KUHP ayat 2 atau 3.

Hal yang memberatkan ialah, bahwa dari kelima anak tersebut, ada yang melakukan penendangan dan penginjakan ke arah korban khuausnya di bagian kepala.

