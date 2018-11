Bisa Diikuti Siapa Saja, Yuk Ikutan Online Trading Competition! Total Hadiahnya Rp 600 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mengulang sukses penyelenggaraan Monex Online Trading Competition 2008 dan 2009, Monex Investindo Futures, kembali menyelenggarakan Online Trading Competition dengan tema “MIFX MOBILE APP - KOMPETISI TRADING 2018”.

Ferhad Annas selaku Direktur Utama PT Monex Investindo Futures mengatakan, sesuai komitmen PT Monex Investindo Futures sebagai Your No.1 Financial Partner - Advancing Your Wealth Opportunities, melalui event ini, Monex ingin mengedukasi masyarakat Indonesia secara luas tentang manfaat perdagangan berjangka sesuai dengan peraturan otoritas yang menaunginya, BAPPEBTI, BBJ, KBI, ICDX, dan ICH.

Kompetisi yang akan berlangsung dari 1 November 2018 hingga 1 Februari 2019 ini, tak tanggung-tanggung, akan memberikan hadiah senilai total Rp 600 juta sudah menanti para nasabah. Pemenang dihitung berdasarkan jumlah profit bersih terbesar (dari posisi settled dan terbuka) yang dilakukan melalui aplikasi MIFX Mobile dari 1 akun kompetisi.

• Unjani Jalin Kerja Sama Akademik dengan ITB, Demi Peningkatan Kualitas SDM

• Liburan ke Bandung Belum Lengkap Jika Tak Singgah ke Teras Sunda dan Kampung Wisata Pasir Kunci

• Mengapa Arab Saudi Tak Beri Tahu Indonesia Saat Akan Eksekusi Mati Tuti ? Ternyata Ini Alasannya



"Kompetisi tahun ini menggunakan inovasi terkini dari Monex yaitu MIFX Mobile App. Connect To Trade, dari PT Monex Investindo Futures. Ini merupakan aplikasi online trading dengan manfaat trading lebih mudah, efektif dan cepat. Selain itu, nasabah juga mendapatkan peluang trading, eksekusi trading dan dapat mengelola akun-akun hanya dalam 1 aplikasi," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (1/11/2018).

Syarat untuk mengikuti kompetisi trading yang pendaftarannya dimulai tanggal 1 November 2018 di Client Area Monex dan ditutup tanggal 15 Januari 2019 ini adalah yang sudah menjadi nasabah Monex, sudah membuka akun live dan mendaftarkan akunnya untuk kompetisi melalui Client Area serta persyaratan equity terbagi dalam 2 kategori yakni;

Basic : min equity $2,000 (Dua Ribu Dollar AS) hingga max equity di bawah $ 10,000 (Sepuluh Ribu Dollar AS)*

Premium : min equity $10,000 (Sepuluh Ribu Dollar AS)* hingga maks tanpa batas equity

* rate yang berlaku di Penyelenggara.

"Tujuan diadakannya kompetisi adalah untuk mencari seorang Trader yang memiliki kemampuan, keahlian dan kualitas yang baik dalam melakukan trading, " kata Ferhad.

Peserta yang akan ikut serta dalam lomba ini adalah Nasabah Monex. Kompetisi Trading ini terbuka untuk umum yang sudah memiliki account dan memenuhi persyaratan. (siti fatimah)