23 Kopi Indonesia Raih Penghargaan di Paris, 6 di Antaranya dari Jabar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – 23 kopi asal Indonesia telah memenangkan penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL Paris, Perancis, pada Selasa (23/10/2018).

Di antara pemenangan penghargaan itu ada 6 produsen kopi yang berasal dari Jawa Barat ( Jabar), yakni AEKI Garut D'Arffi , Anomali Coffee Gunung Halu, Arabica Van Cidaweung, Javanero Pasundan Natural, Javanero Pasundan, dan Javanero Papandayan.

AVPA atau Agency for the Valorization of the Agricultural Products, dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com, merupakan organisasi Perancis yang bertujuan membantu para produsen produk pertanian dari seluruh dunia untuk memasarkan produk mereka di pasar Eropa.

Setiap tahunnya AVPA mengadakan kompetisi "Coffee roasted in their country of origin" untuk membantu pemasaran roasted coffee negara produsen di Eropa.

Tahun ini kompetisi tersebut diikuti lebih dari 170 produsen kopi dari seluruh dunia.

Sebanyak 11 produsen di antaranya yang mewakili 23 kopi Indonesia dan memenangkan penghargaan tersebut.

Penghargaan Gourmet ini dibagi menjadi empat kategori yakni Gold Gourmet, Silver Gourmet, Bronze Gourmet dan Simple Gourmet.

Presiden juri dan ahli organoleptik AVPA, Andre Rocher mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan kualitas kopi Indonesia yang sangat bervariasi.

Selain itu juri Serge Edmond mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara memiliki kualitas roasting yang baik.

23 Kopi Indonesia mendapatkan penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL Paris, Perancis, Selasa (23/10/2018). 23 Kopi Indonesia mendapatkan penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL Paris, Perancis, Selasa (23/10/2018). (DOK. AVPA)

“Untuk mengembangkan kopi Indonesia di Eropa, produsen dan roastery di Indonesia harus lebih kompak lagi menunjukkan kopi Indonesia di Eropa, sehingga tidak kalah dengan negara-negara Amerika latin dan Amerika Tengah yang selalu kompak bersama,“ kata Indonesian Country Manager AVPA France, Annelis Putri dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTravel, Rabu (24/10/2018).

Ia mengatakan banyak partisipan yang terkejut melihat daftar pemenang dari Indonesia yang jumlahnya cukup banyak.

Selain Indonesia, yang juga mendapatkan penghargaan terbanyak adalah Kolombia dengan 25 penghargaan dari 14 produsen kopi.

Sementara negara lainnya yang ikut dalam kompetisi ini diantaranya dari Brazil, Kamerun, Kongo, US (Hawaii), Gabon, El Salvador, Honduras, Kenya, Laos, Meksiko, Peru, Puerto Rico, Tanzania, Togo, dan lainnya.

Berikut merupakan daftar produsen, roastery dan petani dari Indonesia (cetak miring asal Jabar) yang mendapatkan penghargaan Gourmet Product Paris 2018.

1. AEKI koperasi koerintji - Bronze Gourmet

2. AEKI Garut D'Arffi - Bronze Gourmet

3. AEKI Kintamani - Simple Gourmet

4. AEKI D'Lampung - Bronze Gourmet

5. AEKI Temanggung Farmer Deddy - Bronze Gourmet

6. AEKI Toraja Sulotco - Silver Gourmet

7. Anomali Coffee Gunung Halu - Silver Gourmet

8. Arabica Van Cidaweung - Simple Gourmet

9. Cimbang Sinabung - Simple Gourmet

10. Gayodi - Simple Gourmet

11. Javanero Pasundan Natural - Simple Gourmet

12. Javanero Pasundan - Simple Gourmet

13. Javanero Papandayan - Simple Gourmet

14. Kopiku Tanah Air Kita, Papaku Manggarai - Gold Gourmet

15. Kopiku Tanah Air Kita, Gembala Baik - Bronze Gourmet

16. Le Plein d'Sens Kopi Luwak France - Gold Gourmet

17. Locarasa, Yogyakarta Volcanic Merapi - Simple Gourmet

18. Mangani Bali, Sweet Honeydew - Gold Gourmet

19. Onepus Takengon - Bronze Gourmet

20. Robusta Van Catangmalang Winey - Silver Gourmet

21. Robusta Van Catangmalang Ciragi - Bronze Gourmet

22. Tanamera Flores Honey - Silver Gourmet

23. Tanamera Bali Umejero - Silver Gourmet

