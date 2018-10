Unggah Foto Kebersamaan dengan Suami Baru, Maia Estianty: 'Welcome to The Family, Dad'

TRIBUNJABAR.ID - Artis musik Maia Estianty mengunggah foto keluarga bersama Irwan Mussry dan ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani di akun Instagram-nya, @maiaestiantyreal, Selasa (30/10/2018).

Maia yang mengenakan baju pengantin berwarna putih gading lengkap dengan tiara menghiasi rambut tampak begitu anggun di antara empat lelaki yang sangat dicintainya itu.

Ketiga putra dari pernikahannya dengan musisi Ahmad Dhani itu mengenakan setelan jas berwarna hitam dan kemeja putih.

Sedangkan Irwan Mussry, sang mempelai pria, mengenakan setelah jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih.

Kelimanya tampak tersenyum ke arah kamera.

Maia menambahkan kota Tokyo, Jepang sebagai lokasi foto tersebut diambil.

"Alhamdulillah..This is it...This is what you are waiting for.......," tulis Maia seperti dikutip Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

"Alhamdulillah, ini dia, inilah yang ditunggu-tunggu," demikian dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Maia mengucapkan selamat datang ke dalam keluarga untuk suaminya, Irwan Mussry.

Ia bahkan memanggil Irwan dengan sebutan Dad.