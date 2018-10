Momen Romantis Nadia Dilamar Kekasih, Namanya Terpampang di Billboard, Pacar Berlutut Beri Cincin

TRIBUNJABAR.ID - Nadia Octavia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kejutan begitu spesial dari sang kekasih, Adya Laksmana Sudrajat.

Wanita yang berprofesi sebagai dokter ini dilamar pujaan hati lewat cara yang sungguh romantis.

Namanya terpampang begitu besar di sebuah billboard di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut tentunya bisa secara jelas melihat tulisan yang ditujukan Adhy untuk Nadia itu.

• Dua Rahasia Pramugari yang Jarang Diketahui Para Penumpang Pesawat

• Pengacara Regina Bantah Gugatan Cerai Kliennya kepada Charly van Houten hanya Settingan

"HAPPY BIRTHDAY MY LOVE

WILL YOU MARRY ME?

NADIA OCTAVIA," begitulah tulisan yang tertera pada billboard.

Instagram @nadia.oct ()

Diketahui, Nadia dilamar kekasih tepat di hari ulang tahunnya, Selasa (30/10/2018).

Dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Rabu (31/10/2018), Nadia menceritakan cara romantis yang dilakukan kekasihnya itu saat memberikan kejutan.

Menurut Nadia, ia awalnya dijemput Adya dari kantor. Sang kekasih saat itu beralasan ingin mengajak makan bersama.