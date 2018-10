Maia Estianty Tampil Cantik dengan Gaun Putih, Ini Foto-foto Pernikahannya dengan Irwan Mussry

TRIBUNJABAR.ID - Maia Estianty dan Irwan Mussry melangsungkan pernikahan mereka di Jepang.



Hal tersebut diketahui melalui unggahan ayah Maia Estianty, Harjono Sigit melalui Instagramnya, @harjonosigit.



Harjono Sigit yang tengah di Shinjuku, Jepang mengatakan bahagia saat mengantarkan anaknya melepaskan masa lajang.



"SAH!!! Disaksikan cucu-cucuku yang semuanya menangis terharu pada saat prosesi akad nikah," tulisnya.



Terkait pernikahannya di Negeri Sakura itu, Maia Estianty mengunggah beberapa foto.



1. Foto Saat Kecil

Pernikahan Maia Estianty (Instagram/@maiaestiantyreal)

Foto tersebut berwarna hitam putih dan bertuliskan Our Own Fairytale



2. Bersama Keluarga

Al Ghazali, Irwan Mussry, Maia Estianty, El Rumi, dan Dul Jaelani (Instagram/maiaestiantyreal)

Foto tersebut menampilkan keluarga kecil Maia Estianty.



Anak sulungnya, Al Ghazali dan anak kedua, El Rumi, kompak mengenakan kemeja batik.



Sementara si bungsu, Dul Jaelani mengenakan kemeja dan celana putih.



Irwan Mussry yang berdiri di samping Maia Estianty mengenakan kemeja hitam.



3. Menjadi Pengantin

Maia Estianty menjadi pengantin (Instagram/@maiaestiantyreal)

Maia Estianty mengenakan gaun berwarna putih, ciri khas seorang pengantin.



Kepalanya berhiaskan mahkota kecil. Maia Estianty juga mengenakan veil atau hiasan rambut transparan.



"Maaf tidak bisa membalas ucapan, harapan, doa dari semuanya. Terimakasih ya. Thank you," tulisnya.



Gaun yang dikenakan Maia Estianty berasal dari Olive and Her Narciss Bandit.



Sementara mahkotanya dari Tulola Bridal



4. Foto Keluarga

Foto keluarga di acara pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry (Instagram/@maiaestiantyreal)

Ketiga anak Maia Estianty kompak mengenakan jas berwarna biru gelap.



Sementara Maia masih mengenakan gaun putih berhias renda.



Irwan Mussry yang ada di sampingnya mengenakan jas berwarna abu-abu muda.



Maia Estianty tampil cantik dengan make up dari Bumiauw.



Mantan istri Ahmad Dhani itu juga menuliskan pesan manis untuk sang suami.



"My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family 'DAD'," tulisnya

Sebelumnya, anak bungsu Maia Estianty, Dul Jaelani sempat membocorkan terkait pernikahan ibunya.



Melalui wawancara dengan Entertainment News di Net TV, Dul Jaelani mengatakan bila bundanya sudah menikah maka semua orang akan tahu.



Saat ditanya kapan pernikahan Maia Estianty dengan Irwan Mussry akan digelar, Dul Jaelani memberikan jawaban yang menggoda.

Maia Estianty dan Dul Jaelani (Kolase Tribun Jabar (Instagram/maiaestiantyreal dan duljaelani))

"Rahasia dong. Paling bentar lagi heboh semua, tunggu aja," ucapnya sambil tersenyum.



Terkait hubungan Maia Estianty dan CEO PT Timerindo Perkasa itu, Dul jaelani mengakui sudah memberikan restu.



"Memang bunda saya sudah punya kekasih dan saya sebagai anak bungsu sudah merestui, kalau mau menikah ya monggo," ucapnya.



Dul Jaelani juga sudah mengobrol empat mata dengan bundanya.



"Bunda cinta sama om ini? 'Iya cinta, kenapa?', ya ada alasannya bunda bilang, yasudah," cerita Dul.

Dul Jaelani mengatakan tak ingin melihat bundanya terlalu lama sendiri sebab, menurutnya, sang bunda juga membutuhkan sosok lelaki yang menemani.



"Saya kan enggak mau bunda kesepian di rumah, saya juga tahu bunda butuh sandara, seorang lelaki," katanya.



Menurut Dul, Maia akan kesepian terlebih bila anak-anaknya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing.



"Asalkan cowo itu sayang anak, ya intinya kalau mau menikah ya monggo," ujarnya.



Selain Dul, Al Ghazali juga ikut senang dengan hubungan asmara sang bunda.



Al Ghazali memuji kepribadian kekasih Maia Estianty.

"Setelah aku lihat kepribadiannya, personality-nya, aku juga melihat bunda lebih bahagia sekarang. Enggak kayak dulu, dulu kan pas zaman chaos. Sekarang aku lihat bunda bahagia, otomatis Al, El, Dul juga ikut bahagia," kata Al Ghazali, dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com.



Menurut Al Ghazali ada satu hal yang membuat Irwan Mussry sangat spesial di mata ketiga anak Maia Estianty ini.



"Dia kan businessman, kunci kesuksesan businessman itu adalah men-service orang. Dan Om Irwan itu orangnya sangat men-service, jadi ya kami merasa di-service, bikin kami (Al, El, dan Dul) nyaman," jelas Al Ghazali.



Tidak hanya itu, latar belakang Irwan Musrry yang sama-sama berasal dari Surabaya pun, membuat ia mudah berkomunikasi dengan Maia Estianty dan anaknya.



Al Ghazali merasa hal itu menjadikan beragam guyonannya nyambung, seru, dan bikin ngakak.