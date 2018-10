Rupiah Makin Melemah, Hari Ini Jadi Posisi Terlemah Sejak Juli 1998

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah lagi.

Selasa (30/10/2018) pukul 10.36 WIB, kurs rupiah di pasar spot berada di Rp 15.240 per dollar Amerika Serikat (AS), melemah 0,11% jika dibandingkan dengan posisi kemarin pada Rp 15.223 per dollar AS.

Dikutip Tribun Jabar dari Kontan.co.id, ini adalah level terlemah rupiah tahun ini, sekaligus posisi terlemah sejak Juli 1998, atau krisis keuangan tahun 1998.

Rupiah melemah dalam tiga hari perdagangan sejak Jumat lalu. Dalam tiga hari berturut-turut, rupiah mengakumulasi pelemahan 0,81%.

Rupiah terus berada di atas level Rp 15.000 per dollar AS sejak 2 Oktober lalu. Pelemahan rupiah ini terjadi seiring dengan pelemahan sebagian besar mata uang Asia.

Di tengah pelemahan kurs Asia, mata uang baht, won, dollar Taiwan, dollar Singapura, dan yuan offshore menguat terhadap dollar AS.

Sementara pelemahan kurs terjadi pada yen, rupee, peso, ringgit, yuan, dan dollar Hong Kong.

Di sisi lain, indeks dollar masih bergerak di kisaran kuat. Indeks yang mencerminkan nilai tukar the greenback terhadap mata uang utama dunia ini terus berada di atas level 96 sejak pekan lalu.

Hari ini, indeks dollar ada di 96,64, menguat dalam dua hari berturut-turut akibat rencana AS untuk menerapkan tarif impor atas seluruh barang dari China mulai awal Desember.

Bulan depan, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu untuk membahas perdagangan. Jika pertemuan ini gagal mencapai kesepakatan, AS dikabarkan akan menjalankan rencana penerapan tarif impor.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Rupiah terlempar ke level terlemah Rp 15.240 per dollar AS"