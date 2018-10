LINK LIVE STREAMING INDOSIAR Persija Jakarta Vs Barito Putera, Tekad Persija Menggusur Persib

Persija Jakarta vs Barito Putera.

LIVE STREAMING Indosiar Persija Jakarta vs Barito Putera, Prediksi Line Up Jelang Kick Off Pukul 15.30 WIB

TRIBUNJABAR.ID - Live streaming Indosiar Persija Jakarta vs Barito Putera akan tersaji dalam laga lanjutan pekan ke-28 Liga 1 Indonesia 2018, Selasa (30/10/2018).

Live streaming Indosiar antara Persija kontra Barito Putera akan digelar di Stadion Patriot Bekasi pukul 15.30 WIB.

Tim Persija Jakarta bertekat untuk menang. Perolehan tiga poin ini bisa mengantarkan Persija merangsek ke posisi kedua Klasemen Liga 1.

Namun, untuk bisa menduduki posisi kedua yang saat ini ditempati Persib Bandung, Persija harus menunggu hasil laga antara Persib Bandung vs Bali United.

Jika Persib Bandung kalah, maka Persija bakal naik ke urutan kedua klasemen liga 1.

Persija Jakarta vs Barito Putera akan disiarkan langsung oleh channel Indosiar, atau dapat disaksikan lewat link live streaming berikut ini:

