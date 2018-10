Lion Air JT 610 Lapor Ada Masalah, saat AirNav Konfirmasi Ulang, Pesawat Sudah Hilang Kontak

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -- Pesawat Lion Air JT 610 737-800 hilang kontak saat pesawat tersebut dihubungi oleh pihak Air Navigation (AirNav) Indonesia, pada Senin (29/10/2018).

Sekretaris Perusahaan AirNav Didit KS Radityo mengatakan, pilot pesawat tersebut sebelum menghubungi pihak Airnav kerena mengalami permasalahan.

Dilaporkan pesawat take pada pukul 06.20, setelah take off tersebut ada komunikasi dengan pihak bandara dan pilot melaporkan ada permasalahan.

Kemudian sekitar pukul 06.33 pihak AirNav kembali mengonfirmasi ulang, namun di tengah komunikasi tersebut, komunikasi terputus.

"Komunikasi kami belum ditutup lalu hilang kontak," kata Didit saat dihubungi KompasTV.

Hingga Saat ini pihak AirNav terus berusaha mencari keberadaan pesawat tersebut.

Pesawat Lion Air yang hilang kontak tersebut sedianya akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Pesawat berangkat pukul 06.20 WIB dijadwalkan sampai tujuan pukul 07.20 WIB.

Tapi hingga kini pesawat belum ada kabar.