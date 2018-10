Fakta Terbaru Pesawat Lion Air Jatuh di Karawang, Tidak Menyangka Karena Diterbangkan Pilot Andal

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Ada fakta terbaru pesawat Lion Air jatuh di Karawang, Senin (29/10/2018).

Pesawat Lion Air JT 610 yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta tujuan Pangkal Pinang, hilang kotak.

Kemudian diketahui mengalami kecelakaan dan terjatuh di perairan Tanjung, Karawang, Jawa Barat.

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait menyampaikan fakta terbaru terkait jatuhnya peaswat Lion Air.

Menurutnya, peswat Lion Air jatuh di Karawang itu, terjadi 13 menit setelah mengudara.

"Penerbangan Lion Air dengan JT 610 take off pada pukul 06.20 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pindang (jatuh) setelah 13 menit mengudara," ujar Edward di gedung Lion Air Operation Center, Jalan Marsekal Surya Darma No 44, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Senin (29/10/2018), seperti dikutip dari laman kompas.com.

Katanya, setelah 13 menit mengudara, tidak ada komunikasi anatara pesawat Lion Air JT 610 dengan tower maupun operation center Lion Air.

Tak lama kemudian, pihaknya mendapatkan berita dari pihak yang tidak disebutkan, ada benda-benda yang ditengarai serpihan pesawat Lion Air di pantai Karawang.

"Serpihan pesawat itu ditemukan di koordinat barat 549 poin 052 dan timur 107 poin 6568 kurang lebih dari sekitar Karawang," ujarnya.

Petugas Kantor SAR Bandung di perairan Karawang (ISTIMEWA)

Pesawat tersebut mengangkut 178 penumpang dewasa, seorang anak, dan 2 orang bayi.