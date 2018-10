Diskon 50 Persen untuk Semua Produk, Rabbani Men Diserbu Pengunjung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Antrian panjang yang mengular terlihat di outlet Rabbani Men yang baru saja grand launching hari ini, Minggu (28/10/2018).

Tak hanya wanita, para pria pun tampak sibuk memilih pakaian yang sesuai dengan keinginan mereka.

Keramaian outlet Rabbani Men ini karena adanya diskon all item 50% yang berlaku hingga 31 Oktober 2018.

