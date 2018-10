Ternyata Ini Alasan Meja Warteg Kerap Dibuat Bentuk Huruf L

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda yang sering makan di warteg, pasti sudah tak asing lagi dengan etalase kaca yang berisi makanan dan meja yang menempel di depan.

Di depan etalase itu, juga ada kursi panjang yang menghiasi ruang makan di semua warteg.

Ternyata tata ruang warteg tersebut, menurut Sayudi, pemilik 196 Warteg Kharisma Bahari (WKB), menghemat tempat.

“Meja warteg yang menempel dengan etalase kaca ini yah mayoritas begitu. Etalase ini untuk simpan makanan yah dan ini juga menghemat tempat dan melihat kondisi ruangan. Ini sudah dari dulu. Kalau ruangan agak besar kayak punya saya yah ada mejanya dan kursi kayak di rumah makan,” kata Yudi ketika ditemui KompasTravel di WKB di jalan Haji Batong Raya, kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

• Wacana Duel Ulang Conor McGregor Lawan Khabib Nurmagomedov Muncul Lagi, Ini Alasannya

Hal ini turut dijelaskan Fadly Rahman, Sejarawan Makanan..

Dia mengatakan, etalase kaca berguna untuk menjaga lauk pauk yang dijajakan tidak disinggahi lalat.

“Menggunakan etalase ini sendiri untuk menyimpan makanan agar lalat tidak mengerayangi makanan, jadi makanan tetap bersih,” kata Fadly ketika dihubungi pada Rabu (24/10/2018).

Bentuk meja dan kursi panjang dengan bentuk huruf L, sambungnya, memang untuk menghemat tempat.

• Wajah Ratna Sarumpaet Pucat, Jalannya Lambat, Tak Banyak Bicara, Hanya Geleng Kepala

Pasalnya, warteg kerap memiliki kondisi ruangan yang sempit.

“Meja dibentuk letter L itu supaya menghemat tempat yah, dulu kan orang-orang buka warteg di kios-kios kecil, nah itu dibuat seperti itu supaya menghemat tempat dan orang-orang yang makan lebih santai yah,” lanjut Fadly.

Selain itu, dia mengatakan jika dengan tata ruang seperti itu, kerja dari pelayan jadi lebih mudah karena mereka hanya perlu menyajikan makanan dari balik etalase dan tidak perlu bolak-balik mengantarkan makanan dari satu meja ke meja yang lain.

Sejarawan, JJ Rizal juga membenarkan hal tersebut.

• Ketua DPRD Pertanyakan Perbup ABPD Perubahan, Jika Belum Ditandatangani Akan Jadi Masalah

Dia mengatakan, dengan bentuk meja seperti itu agar mempercepat pelayanan dan menghemat ruang yang kecil.

“Dulu ruangannya terbatas yah jadi untuk memanfaatkan ruangan dibuat seperti itu, dan juga ini untuk mempercepat pelayanan. Lalu kemudian, ini dibawah terus sampai sekarang, walaupun sudah bukan di wilayah proyek dengan ruangan yang lebih luas, bahkan sekarang sudah banyak yang sudah ada warteg yang menambah meja dan kursi seperti di rumah makan, tapi etalase dan bentuk meja masih tetap ada,” kata Rizal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Alasan Meja Warteg Dibuat Bentuk Huruf L".