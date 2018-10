Suka Dimsum? Jangan Lewatkan Promo All You Can Eat di Harris JB

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di Kota Bandung cukup mudah menemukan sajian kuliner khas Cina, dimsum, dengan ciri khasnya masing-masing.

Satu di antaranya yang direkomendasikan di Kota Bandung adalah Harris JB di Jalan Ciumbuleuit No. 50-58, Kota Bandung. Patokan lokasinya tepat berada di dekat area lobi Hotel Harris Ciumbeleuit.

Di sini, tersedia aneka menu dimsum yang bisa disantap sepuasnya (all you can eat) dengan harga Rp 99 ribu aja, lho!

Menu dimsum yang tersedia ada yang dikukus (steam) hingga digoreng. Masing-masing terbagi dalam 10 macam dimsum.

Dimsum kukus terdiri dari siomay, kwotie, pastel singapur, bakpao ayam, bakpao tause, angsio kaki ayam, ayam isi bawang, pangsit udang kukus, kucai daging, dan tim tahu.

Dimsum goreng, ada lumpia, tumis naga, kulit tahu goreng, pastel isi daging, onde tausa, onde kacang hijau, onde isi keju, pangsit pisang goreng, pangsit udang goreng, dan pastel singapur goreng.

Tak hanya aneka dimsum, berbagai menu oriental lainnya mulai dari appetizer hingga dessert termasuk chinese tea bisa Anda coba di menu all you can eat ini.

Meski harganya terjangkau dan terhitung murah, kualitas makanan dan rasanya super enak.

Dari segi tempat, Harris JB menempati bangunan semi modern yang cukup luas dengan konsep industrial famili.