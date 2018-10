Penyanyi Asal Irlandia Putuskan Jadi Mualaf dan Ganti Nama, Berikut Video Saat Berlatih Azan

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi terkenal asal Irlandia Sinead OConnor memutuskan untuk menjadi mualaf.

Ia mengumumkan telah masuk Islam melalui akun Twitter-nya, @MagdaDavitt77.

Keputusannya untuk berpindah agama muncul setelah mempelajari teologi.

Sinead OConnor mengganti namanya menjadi Shuhada Davitt.

"I will be given (another) new name. It will be Shuhada'," tulisnya.

Pergantian nama ini bukan pengalaman pertama bagi Sinead O'Connor.

Sebelumnya, ia mengganti namanya menjadi Magda Davitt.

Pada Kamis (25/10/2018), Imam Irlandia Syaikh Umar Al-Qadri mengunggah video setelah Sinead O'Connor mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid.

I keep getting the Arabic words wrong!! I’m so sorry!! I’ll get them right eventually. In sha Allah https://t.co/DVzkDcjuJU — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 25, 2018

Dalam video tersebut, Sinead O'Connor mengucapkan rasa syukurnya setelah masuk islam.