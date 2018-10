Patut Dicoba Nih, Short Ribs Iga Bakar Lezat Maknyus ala Caravan Cafe

Hidangan Short Ribs Iga Bakar ala Caravan Pop up Van

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kuliner Iga Bakar selalu punya tempat di hati para penikmatnya.

Meski cukup populer, jenis sajian kuliner ini belum cukup dikenal ramah oleh semua kalangan.

Pasalnya, menu iga bakar identik dengan harganya yang mahal, sehingga orang berpikir dua kali untuk memesannya.

Namun kini tidak perlu segan lagi, karena sajian iga bakar telah turut meramaikan kuliner bagi kaum milenial dengan harga terjangkau.

• Bojan Malisic akan Tambah Tato, Gambarnya terkait Persib, Bobotoh, dan Kota Bandung

Artinya secara kontemporer kini sajian iga bakar hadir dengan harga yang cukup aman di kantong semua kalangan.

Tempat yang memberikan alternatif itu tersedia di cafe yang satu ini yakni, Caravan Cafe, di Jalan BKR No 110 atau Caravan Pop up Van di Jalan Ciliwung No 2 Kota Bandung.

Berbeda dari cafe atau restoran lainnya, sajian iga bakar di Caravan ini menghidangkan sajian Short Ribs Iga Bakar kekinian dengan harga ramah.

Di Kabupaten Cirebon Mau jadi Camat Tarifnya Rp 50 Juta, Kalau Kepala Dinas Rp 200 Juta https://t.co/JDPbDJ5Gfg via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 26, 2018

Iga bakar ala Caravan ini dipadukan dengan saus hits yang sedang digemari kaum muda, satu di antaranya yaitu saus Black Barbeque (BBQ).