SAS Hospitality Borong 4 Penghargaan di Traveloka Hotel Award 2018

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Grand Tjokro Premiere Bandung, Grand Tjokro Balikpapan, Tjokro Hotel Pekanbaru, dan Tjokro Style Yogyakarta yang merupakan hotel-hotel dibawah naungan SAS Hospitality yang memborong 4 penghargaan dalam acara Traveloka Hotel Award pada 19 Oktober 2018 di ICE BSD City, Tangerang – Banten, Indonesia.

Pada acara ini Traveloka memiliki penilaian berdasarkan ulasan konsumen terhadap hotel-hotel yang menjadi pemenang, seperti kategori food, cleanliness, service, dan overall.

Penilaian dilakukan terhadap 6.000 mitra hotel Traveloka baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2017.



Kategori Best Guest Experience in Food Premium diberikan kepada Grand Tjokro Premiere Bandung dan Tjokro Hotel Pekanbaru yang menyediakan food and beverage terbaik, sedangkan Grand Tjokro Balikpapan dan Tjokro Style Yogyakarta mendapatkan penghargaan dengan kategori Exceptional Guest Experience Premium yang unggul dalam pelayanannya.

Semua penghargaann yang didapatkan termasuk dalam kategori Premium, yaitu hotel-hotel yang dianggap telah memberikan pengalaman menginap terbaik dengan kenyamanan maksimal.

“Kami sangat senang karena penghargaan ini adalah amanat untuk kami terus mempertahankan dan terus meningkatkan pelayanan berbagai aspek di semua hotel jaringan SAS Hospitalty," ujar Martono Tikjanto, Chairman SAS Hospitality saat menghadiri acara tersebut.

Bagi Grand Tjokro Premiere Bandung, ini adalah piala kedua yang didapatkan.

"Tahun 2017 kami juga mendapatkan penghargaan dengan kategori Best Guest Food Experience in West Java versi Traveloka," ujar Martono menambahkan.

Traveloka Award untuk SAS Hospitality (ISTIMEWA)

Acara yang diselenggarakan oleh Traveloka ini memberikan penghargaan kepada 239 dari 6.000 mitra hotel Traveloka yang berada dikawasan Asia Tenggara.

Ulasan positif dari konsumen membuat pihak hotel terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya, agar dapat terus menjadi yang terbaik di mata konsumen.