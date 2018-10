Mahasiswa Unjani Akan Dikirim ke Boznia, Ini Tujuan Mereka

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia-Boznia Herzegovina, di Auditorium Gedung Hindarto Joesman, Fakultas Kedokteran Unjani, Jalan Terusan Sudirman, Kota Cimahi, Kamis (25/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Sejumlah mahasiswa asal Indonesia termasuk mahasiswa Universitas Jendral Acmad Yani (Unjani) akan dikirim ke Bosnia-Herzegovina dalam program pertukaran pelajar.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta membuka wawasan baru bagi mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia terutama mahasiswa Kedokteran.

Untuk itu tiga universitas yakni University of Tuzla, University of Zenica, dan Dzemal Bijedic University of Mostar, sepakat menjalani kerja sama dengan Unjani yang memiliki jurusan kedokteran dan metalurgi.

Kesepatakan kerja sama antar negara Indonesia-Boznia Herzegovina itu dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Auditorium Gedung Hindarto Joesman, Fakultas Kedokteran Unjani, Jalan Terusan Sudirman, Kota Cimahi, Kamis (25/10/2018).

Duta Besar Indonesia untuk Bosnia-Herzegovina, Amelia Ahmad Yani, mengatakan, Bosnia-Herzegovina sebagai negara yang dulu dilanda peperangan melahirkan banyak ahli bedah dan penghasil ahli metalurgi terbaik.

"Sehingga saya mempunyai keinginan agar mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa kedokteran dan teknik metalurgi untuk bisa belajar banyak dari negara Bosnia," ujarnya di Kampus Unjani.

Ini karena negara bekas perang seperti Bosnia-Herzegovina ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam melahirkan ahli bedah dan ahli metalurgi.

Ia meminta mahasiswa Indonesia yang nanti akan mengikuti masa pembelajaran di Bosnia-Herzegovina bisa memiliki wawasan baru terkait pentingnya pendidikan di negara lain.

"Karena pemuda di Indonesia semangat pendidikannya agak menurun. Di Bosnia-Herzegovina pendidikan itu nomor satu. Semua anak mudanya semangat sekolah dan kuliah, kita mesti mencontoh itu," katanya.



Ditempat yang sama Rektor University of Tuzla, Prof Nermina Hadzigrahic, mengatakan, universitasnya sudah menjalin MoU total dengan 80 Perguruan Tinggi di Eropa dan Amerika.