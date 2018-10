LIVE STREAMING RCTI, Milan, Chelsea, dan Arsenal Berlaga, Bisa Ditonton di Ponsel

TRIBUNJABAR.ID - Europa League malam ini kembali digelar. Sejumlah tim besar Eropa dijadwalkan bertanding menghadapi lawan-lawannya.

Berikut jadwal live streaming RCTI UEFA Europa League atau Liga Eropa UEFA hari ini, Kamis (25/10/2018) dan Jumat (26/10/2018).

Laga yang disiarkan AC Milan vs Real Betis, Chelsea vs Bate, dan Sporting CP vs Arsenal.

Melalui akun Instagram resmi @mncnowid, RCTI mengumumkan sejumlah pertandingan UEFA Europa League yang akan disiarkan secara live streaming dan bisa disaksikan melalui ponsel.

"Yuk kamu bisa nonton dari gadget di aplikasi MNC Now!"

"Malam ini kita masih akan menyaksikan panasnya persaingan dari daratan Eropa dalam ajang UEFA Europa League."

"Jangan lewatkan aksi dan pertarungannya hanya di channel RCTI!"

Jadwal live UEFA Europa League di RCTI:

Kamis (25/10/2018)

AC Milan vs Real Betis pukul 23.55 WIB