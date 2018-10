Berita Terpopuler Persib: Curhatan Bojan Malisic hingga Mario Gomez Pertanyakan Kartu Merah Bauman

TRIBUNJABAR.ID - Pemain belakang Persib Bandung, Bojan Malisic mencurahkan isi hatinya lewat Instagram @malibojan_4, Selasa (23/10/2018).

Kalimat yang dibuat Bojan itu diunggah satu hari menjelang laga Persib Bandung kontra PSM Makassar, Rabu.

Dalam Instagramnya, pemain bernomor punggung 4 itu membagikan potret beberapa pemain Persib sedang berada di lapangan. Tribun yang dipenuhi bobotoh menjadi latar belakang dari foto tersebut.

Bojan menjelaskan, apapun yang terjadi dalam sebuah pertandingan, baik menang atau kalah, ia dan tim akan semakin kuat.

• PSM Makassar Vs Persib Bandung, Menanti Sengatan Jonathan Bauman di Kotak Penalti Lawan

• Prediksi Line Up Persib Bandung vs PSM Makassar - Bauman dan Wanggai Kembali ke Lapangan

• Pelatih Persib Bandung Mario Gomez Anggap Panggilan dari Komdis PSSI Hanya Lelucon

• LIVE STREAMING Indosiar PSM Makassar vs Persib Bandung Berikut Prakiraan Susunan Pemain

• Pelatih Persib Bandung Mario Gomez: Semua Ini Diawali Ketika Kami Menang dari Persija Jakarta

Menurut Bojan, bobotoh menjadi kekuatan yang luar biasa dalam laga.

Ia juga menyebut bahwa harimau alias 'maung' yang terluka merupakan suatu hal yang paling berbahaya.

"No matter what happens today on the match,win or lose we will be more strong then ever,nobody can take from us our team spirit and sounds of our greatest Bobotoh which give us extremely power on the pitch,just wait guys we will be patient until end,but hope and faith is on our side!!! And remember one important thing The wounded tiger is the most dangerous," tulis Bojan Malisic.

(Tidak peduli apa yang terjadi hari ini di dalam pertandingan, menang atau kalah, kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil semangat tim kita dan suara bobotoh terbesar yang memberi kami kekuatan luar biasa di lapangan, tunggu saja, kita akan sabar sampai akhir, tetapi harapan dan iman ada di pihak kita !!! Dan ingat satu hal yang penting. Harimau yang terluka adalah yang paling berbahaya).

Unggahan Bojan Malisic tersebut lantas mendapat berbagai komentar dari netizen.

Pemilik akun Instagram @bvetdewie berkomentar, "Catet tah HARIMAU YANG TERLUKA ADALAH YANG PALING BERBAHAYA."

"Semangatttt mang brewok, moga naik klasmen," tulis pemilik akun @sasih_sulis_tiana.