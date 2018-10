Sampah Plastik Tidak Lagi Menjadi Ancaman? Masalah Itu Dibahas dalam Seminar di Unjani

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kajian tentang sampah atau limbah plastik yang saat ini dinilai tidak lagi menjadi penyebab yang merugikan atau penyebab bencana yang dapat menimbulkan masalah ramai dibahas di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Kota Cimahi, akhir pekan lalu.

Pembahasan tersebut ramai dikupas dalam seminar nasional Teknik Kimia, yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Unjani, Jumat (19/10/2018)

Seminar dengan tema “Microplastic is not disaster, but now it is time to change into alternative energy” dibahas bersama ahli bidang Polimer ITB Ir Akhmad Zainal Abidin MSc PhD, perwakilan dari Himpunan Polimer Indonesia, dan Consultan Teknik PT Inter Aneka Lestari Kimia Dr Asmuwahyu Sapto Rahardjo.

Disebutkan pula, bahwa era plastik dimulai sejak abad ke-21, dimana penggunaan plastik menjadi peluang dan tantangan baru dalam mengisi pembangunan, antara lain: dalam bidang industri otomotif masa depan, sumber energi alternatif baru terbarukan, industri kemasan ramah lingkungan, dan dapat menjadi pengobatan dalam bidang ilmu kedokteran (medicine).

Rektor Unjani Mayjen TNI (Purn) Witjaksono MSc NSS, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Rektor III Unjani Hernandi Sujono MSi, menyinggung tentang pidato Presiden RI yang sempat viral di media sosial tentang serial game of thrones, sebagai bentuk analog dari konstelasi ekonomi politik global masa depan.

Dalam bagian pidato tersebut Presiden menyampaikan tentang “sampah plastik di laut di seluruh penjuru dunia telah mencemari pasokan makanan di banyak tempat. Ancaman global yang tumbuh pesat tersebut yang hanya bisa kita tanggulangi jika kita bekerja bersama”.

Rektor mengapresiasi tema yang diusung dalam seminar nasional tersebut sebagai wujud kepekaan mahasiswa (kalangan pendidikan tinggi) dalam merespon isu global kekinian dalam memelihara melestarikan lingkungan hidup terlebih pada era industri 4.0.

Isu tersebut juga sangat relevan dengan program revitalisasi “Citarum Harum” yang merupakan bagian dari peran aktif dan perhatian Unjani sebagai akademisi.

Rektor juga mengungkapkan atas kunjungannya baru-baru ini ke Univercity of Hawaii USA, guna menjalin kerja sama akademik, kolaborasi riset multidisipliner yang mana salah satu isu strategisnya adalah revitalisasi ‘Citarum Harum”.

Seminar yang berlangsung di Aula Gedung Fakultas Psikologi Unjani tersebut diikuti sekitar 200 mahasiswa Unjani dan beberapa perguruan tinggi terkait bidang program studi, para praktisi lingkungan, Industri plastik dan para dosen terkait.