Mendukung Penyaluran Lulusan, Telkom University Gelar Careers Days

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Telkom University Bandung (Tel-U) menggelar The 14th Careers Days 2018.

Even kampus ini merupakan ajang penempatan kerja yang rutin diselenggarakan dua tahun sekali.

Assistant Manager sekaligus koordinator acara careers days, Putri Apriani Iskandar, mengatakan tahun ini ada 19 perusahaan profesional yang hadir menjadi partisipan dalam even tersebut.

Beberapa di antara perusahaan itu membuka sesi wawancara langsung atau walk in interview dan getting to know company.

"Even ini diselenggarakan oleh kampus Tel-U untuk mendukung penyaluran lulusan. Bukan hanya bagi para alumni, tapi juga terbuka untuk umum," ujar Putri saat ditemui Tribun Jabar di Gedung Materawu, Tel-U, Rabu (24/10/2018).

Careers days biasanya digelar menjelang kelulusan para mahasiswa.

Suasana careers days yang digelar Tel-U, Rabu (24/10/2018). (Tribun Jabar/Hilda Rubiah)

Putri menambahkan, even tersebut menjadi satu kesempatan bagi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan profesional.

Sebelumnya Tel-U telah melakukan gathering bersama sejumlah perusahaan profesional.

"Kami berbagi feedback, bersinergi, maka hasilnya kami menyandingkan tema milenial dengan Revolusi Industri 4.0," ucapnya.

Gathering dilakukan untuk membahas sinergitas dan integritas serta menyiapkan kebutuhan antara sumber daya manusia (SDM) lulusan Tel-U dengan kebutuhan perusahaan.