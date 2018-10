Gelaran Bursa Kerja Diadakan di Telkom University Bandung, Lulusan Kampus Lain Bisa Ikut Melamar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Telkom atau Telkom University menggelar even bursa kerja bertajuk The 14th Career Days mulai hari ini Rabu (24/10/2018) sampai Kamis (25/10/2018) pukul 10.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Even ini berlangsung di aula lantai dasar Gedung Manterawu, Telkom University, Jalan Telekomunikasi nomor 1 Terusan Buah Batu, Kota Bandung.

Jangan khawatir, tak hanya lulusan dari Telkom University, lulusan dari kampus lain pun bisa bergabung dengan satu di antara perusahaan yang ada dalam even ini.

• Jokowi Minta Hapus Fakultas Usang, Ini Pandangan Kampus ITB

Tak heran, bursa kerja ini pun ramai disambangi lulusan-lulusan fresh graduate yang bukan hanya alumnus Telkom University saja.

Berdasarkan pantauan TribunJabar di lokasi, tampak sejumlah orang antusias menyambangi setiap booth perusahaan-perusahaan dalam even tersebut.

Mereka membawa beberapa berkas lamaran yang disimpan rapi di dalam map atau pun tas.

• Menristekdikti Sebut Kegiatan LGBT di Dalam Kampus Tidak Sesuai Nilai Budaya Indonesia

Suasana begitu begitu sibuk, sejumlah orang lalu lalang tampak menyambangi dan mengantre untuk mendaftar ke booth yang mereka minati.

Menariknya, even ini juga membuka sesi getting to know company, walk in interview, English for job interview, dan konsultasi.

Ulfah (21), satu di antara sejumlah pengunjung yang merupakan lulusan 2018 (fresh graduate) asal Universitas Siliwangi Tasikmalaya, mengatakan, dia sengaja datang ke even bursa kerja itu untuk mencari kesempatan bekerja.

"Karena sering ke Bandung, pas tahu ada acara ini jadi sekalian," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di lokasi even, Rabu (24/10/2018).