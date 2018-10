Daihatsu Buka Showroom di Jalan Pasirkaliki Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Astra Internasional Daihatsu membuka cabang di Jalan Pasirkaliki No 148 Bandung. Showroom PT Astra Internasional Daihatsu Cabang Pasirkaliki ini melayani penjualan untuk semua tipe kendaraan seperti All New Terios, Grand New Xenia, All New Sirion, Sigra, New Ayla, Grand Max Pick Up dan mini bus serta Luxio.

"Sebelumnya cabang kami di Jalan Surya Soemantri, tapi relokasi ke Jalan Pasirkaliki ini. Kami ingin lebih dekat dengan konsumen terutama seperti komunitas pengusaha, pegawai negeri sipil, dan guru," kata Teguh Nugroho

PIC OUTLET AI DSO Paskal di PT Astra Internasional Daihatsu Cabang Pasirkaliki Bandung, Rabu (24/10/2018).

Showroom Cabang Pasirkaliki ini melayani konsumen setiap hari Senin hingga Minggu. Untuk hari Senin-Jumat buka dari pukul 07.00 hingga 19.00, dan khusus Sabtu-Minggu buka pukul 07.00 hingga 16.00. Pada pembukaan showroom, PT Astra Internasional Daihatsu Cabang Pasirkaliki menggelar sejumlah promo hingga akhir Oktober 2018.

Promo yang digelar antara lain, Spesial Diskon bagi PNS, guru, dokter, jurnalis, dan karyawan Astra. Program promo lainnya, konsumen akan mendapatkan voucher service yakni berupa diskon jasa oli 10% dan berkesempatan mendapat souvenir cantik.

"Khusus untuk Minggu ini, kami menggelar Weekend Sale pada hari Sabtu (27/10) mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Ada doorprize khusus konsumen," katanya.

Ia menambahkan, bagi konsumen yang membutuhkan informasi tentang pelayanan di PT Astra Internasional Daihatsu Cabang Pasirkaliki, bisa juga menghubungi sales counter pada nomor telepon 022-20522511 atau WA bisnis 081802126666 pada jam kerja