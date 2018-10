Yuk Cek Dulu, Ini Prakiraan Cuaca Kabupaten Sumedang Hari Ini

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sumedang, Selasa (23/10/2018).

Pagi ini cuaca di Kabupaten Sumedang terpantau cerah berawan, suhu 26 derajat celcius dengan kelembapan udara 70 persen.

Head to Head - PSM Makassar Vs Persib Bandung, Tim Tuan Rumah Lebih Diunggulkan Menang https://t.co/ADm0IvBlqr via @tribunjabar